Суд арестовал имущество министра ЖКХ и энергетики

АС

Анатолий Страшко

Не на местах корень зла. Корень зла в Москве. Там надо за жабры брать министров. От МВД до ЖКХ и тех, кто мигрантами занимается. Скоро увидим истинное намерение нашего главного правителя и его отношение к тем, у кого дела ни шатко , ни валко шли. К его рабам на галерах, у многих из которых лица далеко не измождённого раба. Помните зятя Брежнева в роли замминистра МВД. Нынешние похожи на рабов? А как стараются , лезут в эти рабы. На службу народу? Нам даже про ценники рассказывали за должности. Сейчас замолчали. Вот многие сомневаются в этом служении народу. Глядят, как чистят с хвостов нынешних казнокрадов, и как нам с упоением рассказывают про арест очередного ворюги внизу. И Сталина вспоминают те, кто помнит как он кадры подбирал и оценивал.