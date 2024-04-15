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Суд арестовал имущество министра ЖКХ и энергетики

Суд арестовал имущество министра ЖКХ и энергетики

Общая сумма наложенного на имущество Дениса Архипова ареста – 14 миллионов рублей. Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следователя удовлетворил арест на имущество министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Не на местах корень зла. Корень зла в Москве. Там надо за жабры брать министров. От МВД до ЖКХ и   тех, кто мигрантами занимается. Скоро  увидим истинное намерение нашего главного правителя и его отношение к тем, у кого дела ни шатко , ни валко шли. К его рабам на галерах, у многих из которых лица далеко не измождённого раба. Помните зятя Брежнева в роли замминистра МВД.  Нынешние похожи на рабов? А как стараются , лезут в эти рабы. На службу народу? Нам даже про ценники рассказывали за должности. Сейчас замолчали.  Вот многие сомневаются в этом служении народу.  Глядят, как чистят с хвостов нынешних казнокрадов, и как нам с упоением  рассказывают про арест очередного ворюги внизу. И Сталина вспоминают те, кто помнит как он кадры подбирал и оценивал.
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