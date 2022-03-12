Компания «Ситимобил» прекращает свою деятельность

Сервис такси «Ситимобил» прекращает свою деятельность. Данное решение приняли акционеры компании. «Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.
Сервис такси «Ситимобил» прекращает свою деятельность. Данное решение приняли акционеры компании. «Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.
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