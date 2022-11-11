Военное обозрение

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11 ноября в России неофициально празднуется День военного пенсионера

11 ноября в России неофициально празднуется День военного пенсионера

Официальный календарь знаменательных и памятных дат России включает множество самых разных событий, но дня, посвященного военным пенсионерам, в нём нет.

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