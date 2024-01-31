На родину оленеводов из ЯНАО, встречавшихся с Путиным, съедется политбомонд. Инсайд

Депутаты парламентов ЯНАО и Тюменской области проведут совместное выездное заседание в Тарко-Сале. На мероприятие, совпадающее с Днем оленевода в Пуровском районе, который получил известность после встречи местной семьи Пяк с президентом Владимиром Путиным, ожидают ямальского губернатора Дмитрия Артюхова, экс-губернатора Дмитрия Кобылкина, а также первого зампредседателя Тюменской облдумы Андрея Артюхова, сообщают URA.