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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

На родину оленеводов из ЯНАО, встречавшихся с Путиным, съедется политбомонд. Инсайд

Депутаты парламентов ЯНАО и Тюменской области проведут совместное выездное заседание в Тарко-Сале. На мероприятие, совпадающее с Днем оленевода в Пуровском районе, который получил известность после встречи местной семьи Пяк с президентом Владимиром Путиным, ожидают ямальского губернатора Дмитрия Артюхова, экс-губернатора Дмитрия Кобылкина, а также первого зампредседателя Тюменской облдумы Андрея Артюхова, сообщают URA.

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