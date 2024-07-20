Пойманный второй раз пьяным за рулем водитель Great Wall пытался дать взятку полицейским в Башкирии

В Караидельском районе произошел инцидент, связанный с употреблением алкоголя за рулем. Мужчина, который ранее был лишен права управления транспортными средствами за подобное правонарушение, вновь оказался за рулем в нетрезвом виде.
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