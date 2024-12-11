Кандидат в канцлеры Мерц пообещал поставлять ВСУ Taurus в координации с США

Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера Германии и лидер «Христианско-демократического союза», заявил, что в случае своей победы на выборах Берлин будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, однако только в координации с США.
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