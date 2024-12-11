Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вот вам "оппозиция",как в Европе бандитов миленько называют!Annahar: вооружен...
  • Александр Жигилий
    Это не умное, а это преступное кольцо! Никто без самого человека и его согласия не имеет право собирать биометрию! Эт...Путину показали у...
  • Eduard
    Толпа зверья!Annahar: вооружен...

Кандидат в канцлеры Мерц пообещал поставлять ВСУ Taurus в координации с США

Кандидат в канцлеры Мерц пообещал поставлять ВСУ Taurus в координации с США

Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера Германии и лидер «Христианско-демократического союза», заявил, что в случае своей победы на выборах Берлин будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, однако только в координации с США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх