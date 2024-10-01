Про этих голливудских звезд с легкой завистью можно сказать одно: они точно выиграли в генетической лотерее.

Марго Робби, Моника Беллуччи, Скарлетт ЙоханссонВ современном мире, особенно в сфере средств массовой информации, новые моральные кодексы каждый день устанавливают строгие правила, постепенно «отменяя» общепринятые стандарты красоты.
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