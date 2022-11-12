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Евгений Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 6 очков в 12 играх

Евгений Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 6 очков в 12 играх

Евгений Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». Российский форвард помог «Сан-Хосе» обыграть «Старс» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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