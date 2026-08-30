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Ликсутов: Дом русского бильярда «Москва» признали одним из лучших строительных проектов столицы

Ликсутов: Дом русского бильярда «Москва» признали одним из лучших строительных проектов столицы

В Департамент инвестиционной и промышленной политики сообщили, что дом русского бильярда «Москва» победил в премии «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия» .

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