Территория Героев...(132)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Доброволец Оголенко ИванСердечно поздравляю командира - Ивана Сергеевича Оголенко, командование и личный состав добровольческого батальона БАРС-10 с годовщиной формирования Отряда! https://t.
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