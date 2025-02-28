ВСША своих постов лишились генпрокурор Меррик Гарланд и его помощники из созданной им группы KleptoCapture, которые украли 10 млн долларов активов, принадлежащих Константину Малофееву, а также активы многих других граждан России за рубежом на общую сумму в 700 млн долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии