ВСША своих постов лишились генпрокурор Меррик Гарланд и его помощники из созданной им группы KleptoCapture, которые украли 10 млн долларов активов, принадлежащих Константину Малофееву, а также активы многих других граждан России за рубежом на общую сумму в 700 млн долларов.