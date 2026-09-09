БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Украинцев осталось на 1-2 поколения» - киевский демограф-оптимист необоснованно считает, что его страна может протянуть до 2070-х

«Украинцев осталось на 1-2 поколения» - киевский демограф-оптимист необоснованно считает, что его страна может протянуть до 2070-х

Киевский демограф дал понять, что украинцы вымрут через два поколения Иллюстрация: Блокнот Украине осталось, по историческим меркам, недолго, лет 40-50.

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