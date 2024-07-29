СК начал проверку после размыва дамбы в Карелии

t.me/МЧС Республики Карелия Управление Следственного комитета РФ по республике Карелия начало проверку после того, как на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Сегежском районе Карелии вода размыла временную перемычку между двумя шлюзами.
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