Владимир Петросов

Начнём с того, что никакого юбилея у отца этого барана нет. Гейдар родился 10 мая 1923 года (102 года назад). Гейдара нет уже 22 года. А безутешный сынок никак не может смириться с потерей отца. Россия же своим поведением банально избаловала ИльХАМА. Незачем было обещать ему установку памятника в сквере М.Магомаева, напротив посольства Азербайджана. Ему и так установлено достаточно памятников где надо и не надо. Так что незачем осквернять Москву ещё одним. Вот такое поведение российских "властей-друзей" породило неприкрытое хамство со стороны ИльХАМА.