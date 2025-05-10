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«Тень самолета». Почему Ильхам Алиев не приехал на парад Победы в Москву

«Тень самолета». Почему Ильхам Алиев не приехал на парад Победы в Москву

Источник: caravan-info.kg Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал на празднование дня Победы в Москву.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Алиев трус, лжец и подлец, впрочем как и большинство азербонов....
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14 час.
Владимир Петросов
Начнём с того, что никакого юбилея у отца этого барана нет. Гейдар родился 10 мая 1923 года (102 года назад). Гейдара нет уже 22 года. А безутешный сынок никак не может смириться с потерей отца. Россия же своим поведением банально избаловала ИльХАМА. Незачем было обещать ему установку памятника в сквере М.Магомаева, напротив посольства Азербайджана. Ему и так установлено достаточно памятников где надо и не надо. Так что незачем осквернять Москву ещё одним. Вот такое поведение российских &quot;властей-друзей&quot; породило неприкрытое хамство со стороны ИльХАМА.
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14 час.
А
Александр
просто гавнюк
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1 час.
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