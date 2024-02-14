Вынесен приговор за непреднамеренное убийство в Питкяранте

Личный конфликт закончился смертью. В городе Питкяранте суд вынес приговор 42-летнему мужчине. По информации Следственного комитета Карелии, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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