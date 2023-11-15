Обзор: «Лика Стар: предательства, прощение, возвращение на сцену»

2023, «Света вокруг света» Оценка: 8 из 10. В день выхода этого интервью посетители сайта InterMedia внезапно проявили огромный интерес к архивным новостям с цитатами Лики Стар: «Так и хотелось крикнуть Бондарчуку: «Федя, ты у меня свои трусы забыл!» и «О нас с Пресняковым Пугачева знала всё, даже то, чего не должна была знать».