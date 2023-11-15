FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Да, пусть он там, в принципе, живет... Ему ж никто конца ведь не желает... Он же на Россию грязь не льет. Хотя, как ...Валерий Леонтьев ...
  • lady lyudmila
    О чем Вы ? Он хороший певец и человек. Уже стареет и болеет. Пусть спокойно живет.Валерий Леонтьев ...
  • lady lyudmila
    Кстати , да . Считает себя лучшей в мире. Все в прошлом. Надо меняться. И почему иностранцы в Думе ?Роднина объяснила...

Обзор: «Лика Стар: предательства, прощение, возвращение на сцену»

Обзор: «Лика Стар: предательства, прощение, возвращение на сцену»

2023, «Света вокруг света» Оценка: 8 из 10. В день выхода этого интервью посетители сайта InterMedia внезапно проявили огромный интерес к архивным новостям с цитатами Лики Стар: «Так и хотелось крикнуть Бондарчуку: «Федя, ты у меня свои трусы забыл!» и «О нас с Пресняковым Пугачева знала всё, даже то, чего не должна была знать».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх