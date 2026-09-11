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Тороп об Олейникове: «Техничный и умный игрок. Я подавал мячи, когда ЦСКА с ним обыгрывал «Тоттенхэм» в молодежной Лиге чемпионов. Надеюсь, усилит нас»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о новичке армейцев хавбеке Иване Олейникове , перешедшем из «Крыльев Советов».

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