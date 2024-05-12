Постпредство РФ при ОБСЕ: атаку на Белгород совершили вооружением НАТО

В постпредстве России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили в своем Telegram-канале, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород была осуществлена с применением вооружений стран НАТО.
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