В Петербурге 100 тысяч верующих прошли крестным ходом по Невскому

В Петербурге 12 сентября состоялся масштабный крестный ход, приуроченный ко дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
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