Как быстро вылечить насморк: медики назвали шесть действенных советов

Медики рассказали, как быстро можно избавиться от насморка и дали пару действенных советов. Во-первых, старайтесь пить больше теплой жидкости, поскольку во время питья усиливается кровообращение в носоглотке, благодаря чему дышать становится в разы легче, а насморк со временем пропадет.