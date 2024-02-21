В конце прошлого – начале нынешнего года по Сети прокатился вал саморазоблачений уехавших деятелей культуры.
Прилепин объяснил, почему уехавшие писатели не скрывают ненависти к России
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Антисоветчина начинает отгнивать. Переставать быть нормой. Потому что любой думающий и помнящий человек видит реальные последствия этих разъедающих-деструктивных течений и ветров. У нас ещё посчитают всерьёз и научно, сколько миллионов людей перестали жить из-за тяжелейших десятилетий, сквозь которые прошла Россия в процессе сокрушения и разграбления жизненного уклада после торпедирования СССР. Не меньше десятка миллионов погибших, умерших и просто не родившихся. Но мы всё же выстояли. Хотя кровоточим до сих пор.
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19 час.
Геннадий Бережнов
Эти "люди" ущербные душой и что то отвергая начинают гадить. Потом бегут и озлобленные начинают безмерно творить гадости, понимая, что потеряли Отечество по своей глупости!
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13 час.
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