Прилепин объяснил, почему уехавшие писатели не скрывают ненависти к России

Виктор Полуэктов

Антисоветчина начинает отгнивать. Переставать быть нормой. Потому что любой думающий и помнящий человек видит реальные последствия этих разъедающих-деструктивных течений и ветров. У нас ещё посчитают всерьёз и научно, сколько миллионов людей перестали жить из-за тяжелейших десятилетий, сквозь которые прошла Россия в процессе сокрушения и разграбления жизненного уклада после торпедирования СССР. Не меньше десятка миллионов погибших, умерших и просто не родившихся. Но мы всё же выстояли. Хотя кровоточим до сих пор.