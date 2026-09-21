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Юные мастера из Нового Порта победили в международном конкурсе художественной резьбы по кости

Юные мастера из Нового Порта победили в международном конкурсе художественной резьбы по кости

НОВЫЙ ПОРТ, 21 сентября. ФедералПресс. Юные мастера косторезного дела из села Новый Порт Виолетта и Олег Вануйто победили на международной выставке‑конкурсе «Душа Севера» имени С.

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