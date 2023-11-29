Ассоциация инфобизнеса вступилась за арестованного Шабутдинова

Руководитель организации Григорий Аветов счел избыточной мерой отправку блогера в СИЗОАссоциация информационного бизнеса считает избыточной мерой нахождение блогера Аяза Шабутдинова в СИЗО, заявил на пресс-конференции в ТАСС глава организации Григорий Аветов.
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