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Ассоциация инфобизнеса вступилась за арестованного Шабутдинова

Ассоциация инфобизнеса вступилась за арестованного Шабутдинова

Руководитель организации Григорий Аветов счел избыточной мерой отправку блогера в СИЗОАссоциация информационного бизнеса считает избыточной мерой нахождение блогера Аяза Шабутдинова в СИЗО, заявил на пресс-конференции в ТАСС глава организации Григорий Аветов.

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