РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Этих диких обезьян нужно за такое  вообще кастрировать.  Необходимо брать всю эту дикоту из России.  По данным главы ...В Москве арестова...
  • Руслан Техажев
    Удивили. Кто-то избавился от ранее заготовленного арсенала за ненадобностью. Если хорошо прошерстить-думаю найдут арс...В Москве обнаруже...
  • Eduard
    Иноагенты это обычные предатели!Грузинскому премь...

В продукции из «Жизньмарта» нашли кишечную палочку

В продукции из «Жизньмарта» нашли кишечную палочку

Санитарные врачи обнаружили кишечную палочку в готовых блюдах из сети магазинов «Жизньмарт». Как сообщили в пресс-службе Роспотрбенадзора, бактерии обнаружены как в готовой продукции, так и в смывах с инвентаря, взятых у поставщиков сети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх