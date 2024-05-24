В продукции из «Жизньмарта» нашли кишечную палочку

Санитарные врачи обнаружили кишечную палочку в готовых блюдах из сети магазинов «Жизньмарт». Как сообщили в пресс-службе Роспотрбенадзора, бактерии обнаружены как в готовой продукции, так и в смывах с инвентаря, взятых у поставщиков сети.