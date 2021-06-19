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В чём тайна успехов Гитлера

В чём тайна успехов Гитлера

Адольф Гитлер с генералами у карты на совещании в резиденции «Бергхоф» Подготовка новой мировой войны Первая причина успехов Гитлера – это поддержка так называемой «мировой закулисы», финансового интернационала, хозяев Франции, Англии и США.

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