«Известия» узнали о двух погибших в массовом ДТП на Киевском шоссе

В массовом ДТП на 34-м км Киевского шоссе в Москве погибли два человека и один пострадал. В аварию попали пять автомобилей: два эвакуатора, машина ДПС, фура и легковушка, сообщает 2 декабря корреспондент «Известий» Владислав Харченко.