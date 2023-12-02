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«Известия» узнали о двух погибших в массовом ДТП на Киевском шоссе

«Известия» узнали о двух погибших в массовом ДТП на Киевском шоссе

В массовом ДТП на 34-м км Киевского шоссе в Москве погибли два человека и один пострадал. В аварию попали пять автомобилей: два эвакуатора, машина ДПС, фура и легковушка, сообщает 2 декабря корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

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