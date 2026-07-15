В Курганинском и Успенском районах Кубани обновили парк, аллею и стадион

В Курганинском и Успенском районах Кубани обновили парк, аллею и стадионВо время рабочей поездки депутат Госдумы Наталья Костенко проинспектировала несколько объектов благоустройства в двух районах Краснодарского края.
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