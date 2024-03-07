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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Аудитория КХЛ среди подписчиков Яндекс Плюса к началу плей-офф-2024 выросла в 3,6 раза

В нынешнем сезоне они провели за трансляциями более 13 миллионов часов. 26 февраля завершился регулярный чемпионат Фонбет КХЛ-2023/24.

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