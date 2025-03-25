Новый сложный тест AGI ставит в тупик большинство моделей ИИ

Фонд Arc Prize, некоммерческая организация, одним из основателей которой является известный исследователь ИИ Франсуа Шолле, объявил в понедельник в своем блоге о создании нового сложного теста для измерения общего интеллекта ведущих моделей ИИ.
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