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Заключённые в 2019 году подняли бунт в свердловской колонии из-за телефонов

Заключённые в 2019 году подняли бунт в свердловской колонии из-за телефонов

Причиной массовых беспорядков в исправительной колонии №46 в Невьянске Свердловской области, которые заключённые устроили в сентябре 2019 года, стали изъятие сотовых телефонов и недовольство режимом отбывания наказания.

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