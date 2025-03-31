Роспотребнадзор: В России не выявлено новых вирусов и мутаций

Роспотребнадзор опроверг информацию об обнаружении новых вирусов в России. Согласно данным эпидемиологического мониторинга, ситуация с респираторными инфекциями стабильна, наблюдается снижение случаев COVID-19, ОРВИ и гриппа на 20,2% и 10,8% соответственно.