Армия России приближается ко второй линии обороны ВСУ в Сумской области

На Сумском направлении продолжается наступление Армии России. Подразделения ВС РФ расширили контроль территории на севере Сумской области западнее Кондратовки, продолжаются штурмовые действия в направлении населенных пунктов Хотень, Малая Корчаковка и Писаревка.
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