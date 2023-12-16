Фантомные боли F-16. В Вашингтоне разразились смехом на наивный запрос Киева

Экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли разразился смехом в ответ на требование главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного передать Украине истребители F-16, об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
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