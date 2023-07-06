На нашем сайте уже не раз публиковались факты о русофобской политики Казахстана. О том, как его финансовая ситема практически уже легла под США, перекрывая транзакции для наших предприятий.
Есть вариант, как прижать хвост Казахстану
Комментарии
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Сергей Лепехов
Всё бесполезно. Сделать Казахстан проросийским можно только одним способом - если следующая после Украины СВО будет проведена в Казахстане...
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4 час.
OS
Oleg Stulov
ТАК ВЕДЬ И У НАС С ЭТОГО БИЗНЕСА КОЕ КТО КОЕ ЧТО ИМЕЕТ!
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2 час.
Владимир Алтайцев
А может, вы не Синельникова Нина, а Сулема Ахмедова?
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25 мин.
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