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Есть вариант, как прижать хвост Казахстану

Есть вариант, как прижать хвост Казахстану

На нашем сайте уже не раз публиковались факты о русофобской политики Казахстана. О том, как его финансовая ситема практически уже легла под США, перекрывая транзакции для наших предприятий.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Всё бесполезно. Сделать Казахстан проросийским можно только одним способом - если следующая после Украины СВО будет проведена в Казахстане...
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4 час.
OS
Oleg Stulov
ТАК ВЕДЬ И У НАС С ЭТОГО БИЗНЕСА КОЕ КТО КОЕ ЧТО ИМЕЕТ!
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2 час.
Владимир Алтайцев
А может, вы  не Синельникова  Нина, а Сулема Ахмедова?
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25 мин.

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