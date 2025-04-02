Депутат Тимур Камалетдинов «Батырлар»ның «Геройлар вакыты»ннан ничек аерылуын әйтте

«Батырлар» программасына «Геройлар вакыты»на караганда эләгү күпкә җиңелрәк. ТР Дәүләт Советы депутаты Тимур Камалетдинов, республика һәм федераль программаларны чагыштырып, телеграм-каналында шулай дип язган.
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