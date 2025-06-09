Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мирошник сообщил об отсутствии внятных объяснений Киева по отказу забирать тела

Украинские власти не дали внятных разъяснений по поводу отказа своевременно забрать тела погибших военнослужащих, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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