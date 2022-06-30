Наш потерянный мир

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Огненное море: кадры боевого применения ТОС-1А «Солнцепек» в зоне спецоперации

Огненное море: кадры боевого применения ТОС-1А «Солнцепек» в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа (ЗВО) при уничтожении укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.

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