Огненное море: кадры боевого применения ТОС-1А «Солнцепек» в зоне спецоперации

Наш потерянный мир

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа (ЗВО) при уничтожении укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.