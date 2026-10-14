В российском городе рядом с Краснодарским краем людей попросили не выходить на улицу из-за риска отравления

В российском городе рядом с Краснодарским краем людей попросили не выходить на улицу из-за риска отравленияНа производственных складах в Аксае (город в Ростовской области) случился пожар.
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