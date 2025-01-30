ИРА - путь к победе

30 апреля 1916 года британцы подавили Пасхальное восстание в Ирландии. Главные чиновники подали в отставку, лидеры восстания казнены, участники арестованы, но проблемы Англии на острове только начинались!.
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