Военно-морские силы Франции на этой неделе провели силовую высадку и задержание нефтяного танкера DF Peak в открытом море в Индийском океане.
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Опять словоблудие
ну, хоть заявили" и то хорошо)
А не пора ли Захаровой раздавать ПЕЧЕНЮШКИ французской молодежи для поддержки в борьбе за ДЕМОКРАТИЮ и мир во всем мире???!
Наш МИД снова языком поболтает и на этом всё закончится....
И где же этот "зеркальный" ответ?! Очень печально, что столь широко озвученные слова Президента не воплощаются в действие и наносят урон престижу Страны...
Очередное бла-бла-бла! Утопить нaxyй корабль, участвующий в захвате, макрон штаны не отстирает.
Хватит трепотни!!! Пират-на рею с петлей,а постоянное ай ай ай и не законно на море не помогало никогда!!!
Всё как обычно ! Буль.. буль... буль !!
Не надо сотрясать воздух обещаниями -надо действовать ,причём очень жёстко. Вся гейропейская пизд..братия понимает закон силы.