Надежное и автономное приспособление из обычной бутылки: для всех, у кого есть домашние животные и птицы

Всем домашним животным и птицам помимо кормушек, ставят также и поилки. Можно, конечно, поставить им просто миску с водой, но тогда, например, курицы могут накидать в нее мусора, разлить или вообще искупаться в предназначенной для питья воды.
Всем домашним животным и птицам помимо кормушек, ставят также и поилки. Можно, конечно, поставить им просто миску с водой, но тогда, например, курицы могут накидать в нее мусора, разлить или вообще искупаться в предназначенной для питья воды.
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