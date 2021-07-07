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Надежное и автономное приспособление из обычной бутылки: для всех, у кого есть домашние животные и птицы

Надежное и автономное приспособление из обычной бутылки: для всех, у кого есть домашние животные и птицы

Всем домашним животным и птицам помимо кормушек, ставят также и поилки. Можно, конечно, поставить им просто миску с водой, но тогда, например, курицы могут накидать в нее мусора, разлить или вообще искупаться в предназначенной для питья воды.

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