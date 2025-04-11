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То, чем обладает самый бедный житель России, будет предметом зависти любого американца!

То, чем обладает самый бедный житель России, будет предметом зависти любого американца!

Несмотря на то, что уже в течение продолжительного времени США является кумиром многих и Меккой иммиграции, реалии жизни среднестатистических американцев весьма далеки от сказки, и даже хуже того, быт среднестатистического жителя Америки весьма убог, если попытаться сравнить его с бытовыми реалиями жителя России или любой из стран СНГ.

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