То, чем обладает самый бедный житель России, будет предметом зависти любого американца!

Несмотря на то, что уже в течение продолжительного времени США является кумиром многих и Меккой иммиграции, реалии жизни среднестатистических американцев весьма далеки от сказки, и даже хуже того, быт среднестатистического жителя Америки весьма убог, если попытаться сравнить его с бытовыми реалиями жителя России или любой из стран СНГ.