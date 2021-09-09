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Международный аэропорт Владивостока обслужил 36 606 человек и 436 рейсов в дни работы ВЭФ

Международный аэропорт Владивостока обслужил 36 606 человек и 436 рейсов в дни работы ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в дни работы VI Восточного экономического форума (ВЭФ) обслужил более 36 тысяч человек и 436 рейсов, включая регулярные и рейсы деловой авиации, сообщает воздушная гавань.

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