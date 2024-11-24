Как на это отреагировала Россия? Подоляк назвал «Орешник» выдумкой

В МИД посоветовали отрицающим существование «Орешника» узнать, есть ли «Южмаш»Евгений Одиноков/РИА Новости Мария Захарова ответила на заявление советника украинского президента Михаила Подоляка, который утверждал, что российской ракеты «Орешник» не существует.
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