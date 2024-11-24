Страна и люди
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Страна и люди

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Как на это отреагировала Россия? Подоляк назвал «Орешник» выдумкой

Как на это отреагировала Россия? Подоляк назвал «Орешник» выдумкой

В МИД посоветовали отрицающим существование «Орешника» узнать, есть ли «Южмаш»Евгений Одиноков/РИА Новости Мария Захарова ответила на заявление советника украинского президента Михаила Подоляка, который утверждал, что российской ракеты «Орешник» не существует.

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Комментарии
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Николай Галыгин
Надо думать,что в следующий раз прилетит ,,Орешник,, в квадрате,точнее ,,Виноградная гроздь,,,тогда все поверят,что зто не ,,Рубеж,,, или ,,КЕдр,,
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8 час.

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