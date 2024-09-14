Ты изменила? Лучше молчи!

Женская измена — вещь сложная. Большинство психологов утверждает, что женщина решается на это только в том случае, если ее отношения с любимым мужчиной (с печатью в паспорте или без, не имеет значения), закончились… Ты не уверена в этом? Но факт измены живет в твоей памяти и так часто накатывает дикое желание рассказать обо всем любимому? […].