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Куриные крылышки с соусом терияки

Куриные крылышки с соусом терияки

Пошаговый рецепт приготовления вкуснейших куриных крылышек с соусом терияки. Куриные крылышки с соусом терияки LEGION-MEDIAРецепт: состав Куриные крылья 500г плечевая часть Соус терияки 100г Соль по вкусу Растительное масло по вкусу для смазывания Статьи по теме: Рецепты от Анны Якуниной: томленый лосось, хачапури и жаркое в тыкве Рецепты от Аи: блины с индейкой, тыквенный штрудель и салат с шампиньонами Рецепты от Ирины Медведевой: тыквенные булочки, картофельный суп с кальмарами и варенье из винограда Рецепты от Милы Сивацкой: утка с яблоками, эклеры заварные и салат Столичный &nbsp;.

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