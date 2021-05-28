Пошаговый рецепт приготовления вкуснейших куриных крылышек с соусом терияки. Куриные крылышки с соусом терияки LEGION-MEDIAРецепт: состав Куриные крылья 500г плечевая часть Соус терияки 100г Соль по вкусу Растительное масло по вкусу для смазывания Статьи по теме: Рецепты от Анны Якуниной: томленый лосось, хачапури и жаркое в тыкве Рецепты от Аи: блины с индейкой, тыквенный штрудель и салат с шампиньонами Рецепты от Ирины Медведевой: тыквенные булочки, картофельный суп с кальмарами и варенье из винограда Рецепты от Милы Сивацкой: утка с яблоками, эклеры заварные и салат Столичный .