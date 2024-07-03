Россия отключает Европу: Москва красиво ответила на жалобы Евросоюза в ООН. Больше никаких оправданий

Запад по-прежнему во всём ищет руку Москвы, однако Россия больше не хочет оправдываться. На этот раз в ООН заявили, что наша страна якобы уже несколько месяцев создает помехи спутниковым системам ЕС, используя станции в районе Калининграда и Москвы для вывода их из строя.