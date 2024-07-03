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Царьград

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Россия отключает Европу: Москва красиво ответила на жалобы Евросоюза в ООН. Больше никаких оправданий

Россия отключает Европу: Москва красиво ответила на жалобы Евросоюза в ООН. Больше никаких оправданий

Запад по-прежнему во всём ищет руку Москвы, однако Россия больше не хочет оправдываться. На этот раз в ООН заявили, что наша страна якобы уже несколько месяцев создает помехи спутниковым системам ЕС, используя станции в районе Калининграда и Москвы для вывода их из строя.

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Комментарии
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михаил ошкин
Кроме заголовка, в статье нет ничего интересного и конкретного.
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