В зауральские социальные учреждения поставляли фальсифицированный сыр

В марте текущего года специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку качества сыра «Голландский» в двух социальных учреждениях Курганской области городов Шадринска и Далматово.
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