🥚 Moscow Rock City (KISS+Rock Hits) в баре Hidden 🥚

Сегодня, 20 апреля M.R.C. вернутся в Hidden на Театральной! Да только в этот раз – немного в другом составе и с немного другой программой:В первом отделении музыканты исполнят блок хитов KISS: с 1974 по 1991 годы! 🔥Во втором же отделении вас ждёт сборный сет классики стиля хард-н-хэви: AC/DC, ALICE COOPER, BLACK SABBATH, BILLY IDOL, DEEP PURPLE, MÖTLEY CRÜE, QUEEN, RAINBOW, SCORPIONS, SURVIVOR, NAZARETH, JOAN JETT, DIO и TWISTED SISTER! 🥁Вход на концерт – свободный, а столик получше вы можете забронировать себе по этому номеру: +7 (495) 692 50 15 ☎Сбираемся часов с 7 вечера, начинаем музицировать – ближе к 8.