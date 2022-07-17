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Обляков о 2:0 с «Уралом»: «Надо было больше забивать. ЦСКА будет работать над реализацией»

Иван Обляков оценил победу ЦСКА над «Уралом» (2:0) в 1-м туре Мир РПЛ. «Победа – подарок для всей команды, начали сезон отлично, надо было больше забивать, над реализацией будем работать.

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